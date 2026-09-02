So sichern Museen jetzt ihre Kulturschätze

Im Visier der Täter war – wie ausführlich berichtet – ein mit 600 Diamanten bestücktes Collier. 40 Mal schlug einer der Männer mit dem mitgebrachten Spezialhammer gegen das Panzerglas, während sein Komplize mit gezückter Pistole Ausschau hielt. Mit dem Schmuckstück in der Hand flüchteten die Täter – und tauchten erfolgreich unter. Für die Polizei ist klar: „Das ist der größte und spektakulärste Kunstdiebstahl seit dem Saliera-Fall 2003“, so Anita Gach, Leiterin der Kulturgutfahndung im Bundeskriminalamt.