Diebische Putzfrau plagte das schlechte Gewissen

Schon bald habe sie die Tat bereut. Besonders, als die Besitzerin sie anrief und vom verschwundenen Schmuck erzählte. Mittlerweile hat die Bestohlene ihr Geschmeide wieder zurückbekommen. Im Zeugenstand fasst sie sich dementsprechend knapp: „Die Angeklagte hat sich entschuldigt. Für mich ist die Sache erledigt.“ Der Staatsanwalt forderte dennoch einen Schuldspruch, die Verteidigung verwies auf die vollständige Schadenswiedergutmachung. Auch die Angeklagte beteuerte nochmals ihre tiefe Reue.