Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geldbuße statt Haft

Diebische Putzfrau plagte das schlechte Gewissen

Vorarlberg
02.09.2026 08:00
Geldnot trieb eine zweifache Mutter zum schweren Diebstahl.
Geldnot trieb eine zweifache Mutter zum schweren Diebstahl.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Zwei Armbänder im Wert von rund 10.000 Euro ließ eine 31-jährige Vorarlbergerin bei Reinigungsarbeiten in Hohenems mitgehen. Doch die Mutter von zwei Kindern haderte bald darauf mit ihrem Gewissen. Sie gab den Schmuck der rechtmäßigen Besitzerin zurück. Ein Nachspiel vor Gericht hatte der Diebstahl dennoch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Stunde vor Prozessbeginn sitzt die 31-Jährige bereits im Gerichtsgang. Nervös, voller Angst – und mit einem sichtlich schlechten Gewissen. „Ich habe mir noch nie etwas zuschulden kommen lassen“, beteuert die zweifache Mutter im Zuge der Einvernahme. Das war zumindest bis zum 30. Juli dieses Jahres der Fall. Dann wurde die bislang unbescholtene Vorarlbergerin zur Diebin.

Geständnis vor Gericht
In einem Haushalt in Hohenems steckte die als Reinigungskraft Tätige zwei Armbänder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro ein. Vor Richterin Lea Gabriel redet die ledige Frau, die von Familienzuschuss und Alimenten lebt, nicht lange um den heißen Brei herum: „Ja, ich habe die zwei Armbänder gestohlen. Aber ich war in Geldnot.“

Zitat Icon

Die Angeklagte hat sich entschuldigt. Für mich ist der Fall erledigt.

Die Bestohlene im Zeugenstand

Schon bald habe sie die Tat bereut. Besonders, als die Besitzerin sie anrief und vom verschwundenen Schmuck erzählte. Mittlerweile hat die Bestohlene ihr Geschmeide wieder zurückbekommen. Im Zeugenstand fasst sie sich dementsprechend knapp: „Die Angeklagte hat sich entschuldigt. Für mich ist die Sache erledigt.“ Der Staatsanwalt forderte dennoch einen Schuldspruch, die Verteidigung verwies auf die vollständige Schadenswiedergutmachung. Auch die Angeklagte beteuerte nochmals ihre tiefe Reue.

Geständige Angeklagte muss nicht hinter Gitter
Das Urteil: schuldig des schweren Diebstahls und 1440 Euro teilbedingte Geldstrafe. Geständnis, Unbescholtenheit und Schadenswiedergutmachung wirkten mildernd. Obwohl bis zu drei Jahre Haft möglich gewesen wären, hielt die Richterin Gefängnis nicht für nötig. Das Urteil ist rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 23°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
14° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 26°
Symbol wolkig

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.254 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
142.618 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
141.166 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1640 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1574 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Vorarlberg
Geldbuße statt Haft
Diebische Putzfrau plagte das schlechte Gewissen
NGOs seit Jahren aktiv
Nepal-Katastrophe: Hilfe kommt auch aus Vorarlberg
Perfider Bank-Trick
127.000 Euro futsch! Ärztin fiel auf Betrüger rein
Bitschnau übernimmt
Neuer Kommandant für die Stadtpolizei Bludenz
Beim Klauen beobachtet
„Verräter“: Schlägerei mit Ladendieb im Supermarkt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf