Historische Europacup-Chance mit britischem Flair

„Ich habe erwartet, dass das Wetter hier ziemlich bescheiden wird. Und so ist es auch gekommen, meine erste Woche hier hat es nur geschüttet“, grinst der 25-Jährige, „Im Gegensatz zu den 40 Grad in Österreich war’s dann aber recht angenehm.“ Das alles andere als angenehme Aus in Linz samt verlorenem Stammplatz und Abstieg hat Moormann längst abgehakt, der Abgang war dann nur noch eine Frage der Zeit.



„Im Endeffekt war es für beide Seiten das Beste. Ich hatte zudem schon Gespräche geführt, Motherwell hat für mich am besten gepasst. Ein familiärer Verein, das war mir schon immer wichtig“, betont der Verteidiger.