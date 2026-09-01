Neue Gegnerin für Anastasia Potapova bei US-Open

Wenige Stunden bevor es für Anastasia Potapova bei den Tennis-US-Open losgeht, gibt es noch eine erhebliche Änderung. Denn die Österreicherin trifft in der ersten Runde nicht wie geplant auf Tereza Valentova.
Österreichs Nummer eins Anastasia Potapova trifft bei den US Open in der ersten Runde am Dienstag auf „Lucky Loser“ Darja Semenistaja.
Die Lettin rückte nach der verletzungsbedingten Absage der Tschechin Tereza Valentova in den Hauptbewerb des Tennis-Grand-Slam-Turniers auf. Potapova ist in New York als Nummer 24 gesetzt. Semenistaja liegt als 109. im WTA-Ranking 84 Plätze hinter der 25-Jährigen.
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