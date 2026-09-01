Betrunkene (66) richtete Waffe auf ihre Nachbarn

Wilde Szenen spielten sich am Montagabend in einem Klagenfurter Mehrparteienhaus ab. Eine 66-Jährige hantierte auf ihrem Balkon mit einer Faustfeuerwaffe und richtete diese auf ihre Nachbarn.
Gegen 18.40 Uhr spielten sich die beängstigenden Szenen ab. Die Frau – sichtlich betrunken – hantierte mit einer Faustfeuerwaffe auf dem Balkon und richtete diese auf einen Mann und eine Frau, die sich auf einem benachbarten Balkon aufhielten. Zeugen gelang es, die Polizei zu alarmieren.
Das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) rückten aus und konnten Kontakt mit der Frau aufnehmen. Es gelang ihnen, sie dazu zu bewegen, die Wohnung zu öffnen. „In der Wohnung konnte eine Gasdruckpistole sichergestellt werden“, so die Polizei.
Aufrechtes Waffenverbot
„Gegen die 66-Jährige bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Die Frau wies eine schwere Alkoholisierung auf“, berichten Ermittler. Die Kärntnerin wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an die Staatsanwaltschaft angezeigt.
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