Betrunkene (66) richtete Waffe auf ihre Nachbarn

Gegen 18.40 Uhr spielten sich die beängstigenden Szenen ab. Die Frau – sichtlich betrunken – hantierte mit einer Faustfeuerwaffe auf dem Balkon und richtete diese auf einen Mann und eine Frau, die sich auf einem benachbarten Balkon aufhielten. Zeugen gelang es, die Polizei zu alarmieren.