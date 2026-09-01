Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cobra rückte aus

Betrunkene (66) richtete Waffe auf ihre Nachbarn

Kärnten
01.09.2026 07:14
Auch das Einsatzkommando Cobra musste ausrücken.
Auch das Einsatzkommando Cobra musste ausrücken.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Wilde Szenen spielten sich am Montagabend in einem Klagenfurter Mehrparteienhaus ab. Eine 66-Jährige hantierte auf ihrem Balkon mit einer Faustfeuerwaffe und richtete diese auf ihre Nachbarn. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen 18.40 Uhr spielten sich die beängstigenden Szenen ab. Die Frau – sichtlich betrunken – hantierte mit einer Faustfeuerwaffe auf dem Balkon und richtete diese auf einen Mann und eine Frau, die sich auf einem benachbarten Balkon aufhielten. Zeugen gelang es, die Polizei zu alarmieren.

Das Einsatzkommando Cobra sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) rückten aus und konnten Kontakt mit der Frau aufnehmen. Es gelang ihnen, sie dazu zu bewegen, die Wohnung zu öffnen. „In der Wohnung konnte eine Gasdruckpistole sichergestellt werden“, so die Polizei.

Aufrechtes Waffenverbot
„Gegen die 66-Jährige bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Die Frau wies eine schwere Alkoholisierung auf“, berichten Ermittler. Die Kärntnerin wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an die Staatsanwaltschaft angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
01.09.2026 07:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polizei
MehrparteienhausFaustfeuerwaffe
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
173.940 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
115.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Kärnten
Villacherin (28) unter Stadtbrücke totgeprügelt!
105.275 mal gelesen
Was als Party begann, endete am Freitag vor einer Woche in einer brutalen Tragödie.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2430 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1488 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1165 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Politischer Herbst mit überraschenden Vorschlägen
Cobra rückte aus
Betrunkene (66) richtete Waffe auf ihre Nachbarn
Sport Tv Logo
Willkommen in Kärnten
Warum KAC-Neuzugang St. Denis Lederhosen sammelt
Große Suchaktion
Nach Schwammerlsuche nicht mehr zurückgekehrt
Krone Plus Logo
Kleine Wasserkraft
Wenn Auflagen sinnvolle Energieformen ausbremsen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf