Nach Fährunglück Tauchgang zu Wrack geplant

20 Menschen werden vermisst, acht Menschen sind tot – nachdem die Express-Fähre „Filo Jet“ nahe Zypern gekentert war, laufen die Ermittlungen zur Unfallursache auf Hochtouren. Ein Tauchgang zu dem Wrack ist bereits geplant. Gegen den Kapitän und acht weitere Verdächtige wurde eine Untersuchungshaft angeordnet.