Pongau: Weiße Hageltürme behinderten den Verkehr

Es sind extrem ungewöhnliche Bilder aus der Pongauer Gemeinde Wagrain in Salzburg. Wie die Feuerwehr informiert, hat es am Montagabend so stark gehagelt, dass sich auf den Straßen weiße Hageltürme gebildet haben. Der Verkehr geriet massiv ins Stocken – es gab kaum mehr ein Durchkommen.