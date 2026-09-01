Pongau: Weiße Hageltürme behinderten den Verkehr

Es sind extrem ungewöhnliche Bilder aus der Pongauer Gemeinde Wagrain in Salzburg. Wie die Feuerwehr informiert, hat es am Montagabend so stark gehagelt, dass sich auf den Straßen weiße Hageltürme gebildet haben. Der Verkehr geriet massiv ins Stocken – es gab kaum mehr ein Durchkommen.
Innerhalb kürzester Zeit fielen am Montagabend in der Pongauer Gemeinde Wagrain extreme Hagelmengen. Gegen 18.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wagrain wegen des Unwetters alarmiert.
Verkehr stark beeinträchtigt
Wie die Einsatzkräfte via Fotos auf Facebook teilen, konnte der Verkehr hier nicht mehr durch. Durch die Hagelreste war der Kreisverkehr schwer beeinträchtigt. Zunächst war die Feuerwehr hier mit der Räumung und Verkehrsregelung beschäftigt.
Die Gemeinde unterstützte die Florianis mit zwei Ladern und einem Traktor, um die weiße Schicht zu entfernen. Ja, sogar ein Schneepflug rückte am letzten Augusttag an!
Keller ausgepumpt
Durch den Starkregen drang Wasser in einem Keller der Gemeinde ein – dieser musste ausgepumpt werden. Weiters musste ein mit Wasser gefüllter Schacht ausgepumpt werden.
Auch andere Gemeinden betroffen
Besonders betroffen waren auch St. Johann und Schwarzach. In St. Johann gingen kleinere Muren auf die L109 und die B163 ab, Schlamm und Geröll mussten von den Fahrbahnen entfernt werden. Während der Aufräumarbeiten kam es zu kurzfristigen Straßensperren.
Starkregen setzte zudem einen Heizraum unter Wasser, Sturmböen warfen einen Bauzaun um. Im benachbarten Schwarzach drang Regenwasser in mehrere Gebäude ein und löste unter anderem Brandmeldeanlagen aus. Die Feuerwehren waren mit Pump- und Aufräumarbeiten beschäftigt.
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