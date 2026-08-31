Landesfinanzen: ÖVP fordert mehr Transparenz

Rechenzentrum: Offenlegung von Fakten verlangt

Auch beim geplanten Rechenzentrum in Nickelsdorf sieht man Aufklärungsbedarf. „Wir stehen zu Investitionen und Zukunftsprojekten, wenn sie Arbeitsplätze und einen echten Mehrwert für die Region bringen. Aber die Menschen dürfen nicht erst informiert werden, wenn längst Fakten geschaffen wurden“, erklärt Zarits. Es müsse offengelegt werden, welche Vereinbarungen und Planungen es bereits gibt und welche Auswirkungen auf Wasser, Energie und Infrastruktur zu erwarten sind.