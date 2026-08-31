Lehrlingsprogramm: „Backen kennt keine Grenzen“

Eine junge Burgenländerin schnupperte amerikanische Torten- und Keksluft: „Das Angebot an Torten und Kuchen in den USA ist gewaltig.“
Eine Lehre absolvieren und danach im Ausland wertvolle Erfahrungen sammeln: Immer mehr junge Fachkräfte nutzen diese Chance. So auch Marlene Wendelin (23). Nach der HAK-Matura heuerte die Golserin als Verwaltungspraktikantin im Bundeskriminalamt in Wien an, doch erfüllend war dieser Bürojob nicht.
Lehrabschluss bei Michael Goldenitsch
Weil sie schon als Kind ihrer Oma beim Backen half, entschied sie sich für eine Bäcker- und Konditorlehre – und zwar unter den Fittichen des burgenländischen Innungsmeisters Michael Goldenitsch höchstpersönlich! In seiner Backstube in St. Andrä am Zicksee lernte sie das Handwerk von der Pike auf und bestand die Lehrabschlussprüfung im Vorjahr sogar mit Auszeichnung.
Lehrlingsprogramm in Ohio
Vor kurzem reiste Wendelin mit 21 anderen Lehrlingen aus Österreich nach Ohio, um am internationalen AFS-Lehrlingsprogramm teilzunehmen. Die Initiative ermöglicht Lehrlingen einen dreiwöchigen Aufenthalt an der Miami University in Oxford: „Das Angebot an Torten und Kuchen in den USA ist gewaltig, man findet riesige Verkaufstheken voll mit Cupcakes oder Cookies.“
Besonders beeindruckt zeigte sie sich von einem Betriebsbesuch bei einem jungen Unternehmer, der bereits mit zwölf Jahren zu backen begonnen hatte und mittlerweile ein erfolgreiches, auf Torten spezialisiertes Unternehmen führt: „Solche Geschichten motivieren und inspirieren!“ Im September steht Wendelin die Gesellenprüfung bevor.
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