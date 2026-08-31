Lehrlingsprogramm: „Backen kennt keine Grenzen“

Lehrabschluss bei Michael Goldenitsch

Weil sie schon als Kind ihrer Oma beim Backen half, entschied sie sich für eine Bäcker- und Konditorlehre – und zwar unter den Fittichen des burgenländischen Innungsmeisters Michael Goldenitsch höchstpersönlich! In seiner Backstube in St. Andrä am Zicksee lernte sie das Handwerk von der Pike auf und bestand die Lehrabschlussprüfung im Vorjahr sogar mit Auszeichnung.