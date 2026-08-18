Finanzen: ÖVP holt Landtag aus der Sommerpause

Fürst: „Neuauflage von ÖVP-Horrormärchen“

Die Antwort der Landes-SPÖ ließ nicht lange auf sich warten: Klubchef Roland Fürst sah eine „Neuauflage der seit Jahren gleichen ÖVP-Horrormärchen über die Landesfinanzen“. Die Volkspartei kündige seit einem Jahrzehnt regelmäßig den finanziellen Untergang des Landes an. Im Widerspruch stehe dazu die Realität. „Während Zarits und Strobl wieder den finanziellen Abgrund herbeireden wollen, baut das Land tatsächlich Schulden ab“, so Fürst. Nach rund 50 Millionen Euro im Juni würden jetzt weitere 57,2 Millionen Euro zurückgezahlt. Falsch sei zudem die Darstellung, dass der Landeshauptmann keine Antworten geliefert habe, entgegnete der Klubchef.