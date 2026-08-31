Mehr als 33.000 Schüler starten ins neue Semester

Ausbildung zu Pädagogen gefragt

Die Schüleranzahl in Volksschulen und an den AHS und BMHS wächst. Vor allem die Ausbildung zum Kindergartenpädagogen ist gefragt. „Die Ausbildung stöß auf großes Interesse, der Beruf wird als attraktive und zukunftsorientierte Perspektive wahrgenommen. Die steigenden Schülerzahlen in den höheren Schulen zeigen außerdem, dass unsere Bildungsangebote gut angenommen werden. Gleichzeitig müssen Infrastruktur und Bildungsangebote mit dieser Entwicklung Schritt halten“, so Landesrätin Daniela Winkler.