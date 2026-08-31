Mehr als 33.000 Schüler starten ins neue Semester

Am 7. September fängt wieder die Schule an. Im Gepäck sind zusätzliche Pädagogen und Bildungs- und Fördermaßnahmen. Was alles geplant ist.
Die Zahlen können sich sehen lassen: Insgesamt besuchen 33.164 Schüler die Pflicht- und Bundesschulen, dazu kommen rund 450 und Berufsschüler zum Schulstart.
Ausbildung zu Pädagogen gefragt
Die Schüleranzahl in Volksschulen und an den AHS und BMHS wächst. Vor allem die Ausbildung zum Kindergartenpädagogen ist gefragt. „Die Ausbildung stöß auf großes Interesse, der Beruf wird als attraktive und zukunftsorientierte Perspektive wahrgenommen. Die steigenden Schülerzahlen in den höheren Schulen zeigen außerdem, dass unsere Bildungsangebote gut angenommen werden. Gleichzeitig müssen Infrastruktur und Bildungsangebote mit dieser Entwicklung Schritt halten“, so Landesrätin Daniela Winkler.
Außerdem bestehe auch weiterhin Bedarf an weiteren Lehrkräften. Vor allem in der Sonderpädagogik und Inklusion, bei Kroatisch sowie in kreativ-musischen Fächern und Mathematik werden Leute gesucht. Es konnten aber alle Personalstellen besetzt werden.
Keine Sperre von Schulen
Schulen sollen im Burgenland in diesem Schuljahr keine gesperrt werden. Das Burgenland setzt weiterhin auf eine regionale Entwicklungsplanung mit den Bildungsregionen Nord und Süd. Ein Schwerpunkt ist die geplante Duale Oberstufe am E-Campus Pinkafeld.
Unterstützung für Kinder beim Schulstart
Egal, ob die Kinder jetzt neu in die Schule starten, oder schon ein paar Semester hinter sich haben. Wichtig sei vor allem die individuelle Förderung jedes einelnen Kinders und Jugendlichen, meinte Bildungsdirektor Alfred Lehner.
Neue Schwerpunkte
Im neuen Schuljahr sollen außerdem neue Schwerpunkte geben. Bei Sprache und Leseförderung werden die Lesediagnostik sowie die Förderung der deutschen Sprache und der Volksgruppensprachen weiter gestärkt. Auch der Übergang von Kindergarten in Volksschule soll in die Volksschule durch eine verstärkte Transition noch besser begleitet werden.
Eine Woche haben die Kinder im Burgenland noch ihre Ruhe, dann werden wieder die Schultaschen gepackt. Neben Büchern, Heften und anderen Schulutensilien sollte auch eine gute, gesunde und ausgewogene Jause mit im Gepäck sein.
Jause als wichtiger Beitrag
„Die Kinder brauchen im Schulalltag Energie, Konzentration und Abwechslung“, erklärt der Landesinnungsmeister des burgenländischen Lebensmittelgewerbes, Thomas Hatwagner. „Eine gut zusammengestellte Jause leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“
Worauf es ankommt, verrät er auch: Sie soll sowohl schmecken als auch kindgerecht sein, gut aussehen und unkompliziert in der Vorbereitung sein.
Wichtiger Versorger für diese Dinge ist das burgenländische Lebensmittelgewerbe, machen doch viele Mamis mit den Kindern vor Unterrichtsstart noch Stopp im Handel.
Von Vollkorn bis zu Obst und Gemüse
Für Abwechslung in der Jausenbox sorgen zum Beispiel Vollkornprodukte, ergänzt durch Käse, Milchprodukte, Hummus oder mageres Fleisch als Eiweißquellen. Frisches Obst und Gemüse – etwa Karottensticks, Gurkenscheiben, Paprikastreifen oder Paradeiser – bringen Farbe und Vitamine in die Pause. Zum Trinken Wasser oder ungesüßte Tees und der Schulalltag kann kommen!
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