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Google passt auf Druck der EU Spam-Richtlinien an

Digital
31.08.2026 10:22
Europäische Verlage hatten sich über Googles „Site Reputation Abuse“-Richtlinie beschwert – nun ...
Europäische Verlage hatten sich über Googles „Site Reputation Abuse“-Richtlinie beschwert – nun werden die Spam-Richtlinien geändert.(Bild: EPA/GODOFREDO A. VASQUEZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Alphabet-Tochter Google passt auf Druck der EU-Kommission ihre Spam-Richtlinien in Europa an, um eine drohende Wettbewerbsstrafe abzuwenden. Die Änderung trete am Sonntag (30. August) in Kraft und gelte für die 27 EU-Staaten sowie Island, Norwegen und Liechtenstein.

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Das teilte der US-Suchmaschinenbetreiber kurz vor Inkrafttreten der Änderungen mit. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bleibe die Regelung unverändert.

Zuvor hatten sich Verlage über bestimmte Richtlinien („Site Reputation Abuse“) Googles beschwert, da diese sie ihrer Auffassung nach bei Suchergebnissen systematisch benachteiligten und damit Werbeeinnahmen minderten. Damit verzerre Google den Wettbewerb.

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Die EU-Kommission hatte eine Untersuchung auf Basis des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) eingeleitet. Bei Verstößen gegen den DMA drohen Unternehmen rein theoretisch Strafen von bis zu zehn Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes. Google hatte in der Vergangenheit die Praxis verteidigt.

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