Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert

Diese Entwicklungen würden dazu beitragen, dass die europäischen Gasspeicher langsamer befüllt würden als in den Vorjahren. „Die Terminmärkte rechnen deshalb weiterhin mit erhöhten Strom- und Gaspreisen“, so Zwieb. Da die Endkundenmärkte den Großhandelsmärkten üblicherweise zeitverzögert folgten und die Hochpreisphase nun bereits sechs Monate anhalte, sei insbesondere bei Erdgas in den kommenden Monaten mit Preissteigerungen im Endkundenbereich zu rechnen.