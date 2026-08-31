Hitze und Dürre bringen Pflanzenblätter ans Limit

Je länger Pflanzen zum Schwitzen gebracht werden, umso weniger hoch müssen die Temperaturen sein, um Schäden hervorzurufen: „Ein Blatt hielt (in Laborversuchen, Anm.) 45 Grad Celsius meist gut aus, wenn die Hitze in einer halben Stunde vorbei war“, so der Botaniker: „Dauerte die Hitze vier Stunden an, sahen wir Schäden schon bei 40 Grad Celsius.“ Das sind Werte, die in diesem Sommer in Österreich teils erreicht wurden. Extremtemperaturen von 50 Grad Celsius würden wiederum schon in wenigen Minuten Wirkung zeigen. Wie bei den Höchsttemperaturen gibt es bei der Temperatur-Zeit-Beziehung keinen Unterschied zwischen Pflanzen im gemäßigten Österreich und den heißen Tropen.