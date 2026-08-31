Hathaway dreht mit Cruise „Tage des Donners 2“

Mit einem lieben Video bestätigten Tom Cruise und Anne Hathaway, dass sie bald für „Tage des Donners 2“ gemeinsam vor der Kamera stehen werden. Doch zuerst steht für „Annie“ noch ein ganz besonderer Termin auf dem Programm ... (Bild: Krone-Collage/instagram.com/daysofthundermovie)