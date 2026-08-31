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„Erst Baby, dann ...“

Hathaway dreht mit Cruise „Tage des Donners 2“

Society International
31.08.2026 10:28
Mit einem lieben Video bestätigten Tom Cruise und Anne Hathaway, dass sie bald für „Tage des ...
Mit einem lieben Video bestätigten Tom Cruise und Anne Hathaway, dass sie bald für „Tage des Donners 2“ gemeinsam vor der Kamera stehen werden. Doch zuerst steht für „Annie“ noch ein ganz besonderer Termin auf dem Programm ...(Bild: Krone-Collage/instagram.com/daysofthundermovie)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Anne Hathaway steht in der Fortsetzung des 90er-Rennfahrerstreifens „Tage des Donners“ erstmals mit Actionstar Tom Cruise vor einer Filmkamera. „Ich werde dieses Baby zur Welt bringen, und dann machen wir diesen Film“, sagte die 43-jährige Schauspielerin in einem kurzen Ankündigungsclip.

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Die beiden stehen in dem Video vor einem Rennauto, auf dem der Erscheinungstermin geschrieben wurde: Sommer 2028. Weitere Details wurden dort nicht verraten.

Mit diesem Clip bestätigten Tom Cruise und Anne Hathaway, dass sie bald gemeinsam vor der Kamera stehen werden:

Cruise wird wieder zu Cole Trickle
Berichten zufolge soll Tom Cruise (64) erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Anne Hathaway soll die Eigentümerin eines Rennteams und eine Ingenieurin spielen.

Regie führen soll „Long Shot“-Regisseur Jonathan Levine. Der Film soll demnach am 2. Juni 2028 in die Kinos kommen.

Das erste gemeinsame Foto enthüllt: „Tage des Donners 2“ wird 2028 im Kino zu sehen sein:

Anne Hathaway war in diesem Jahr unter anderem in „Der Teufel trägt Prada 2“ und in Christopher Nolans „Die Odyssee“ zu sehen. Die Oscarpreisträgerin zeigte im Juni ihren Babybauch auf Instagram.

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Cruise lernte Kidman am Set kennen
Zur Besetzung des 1990 erschienenen ersten Films von Regisseur Tony Scott gehörten damals auch Robert Duvall (1931-2026) und Nicole Kidman (59). Kidman und Cruise lernten sich an dem Set kennen und heirateten noch im selben Jahr. Die Scheidung folgte rund zehn Jahre später.

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