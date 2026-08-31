Bei Niedrigwasser
Menschenknochen: Autowrack im Rhein entdeckt
Das Niedrigwasser des Rheins hat einen grausigen Fund freigelegt: Die Feuerwehr entdeckte einen alten Fiat, in dem sich Menschenknochen befanden. Die Polizei ermittelt zur Herkunft der Überreste.
Niedrige Wasserstände sorgte in den vergangenen Wochen vielerorts für spannende Funde. Nahe der deutschen Stadt Bonn wurde nun ein verrostetes Auto gefunden. Im Fahrzeug, sowie in unmittelbarer Nähe, fanden Einsatzkräfte Knochenreste.
Keine Hinweise auf Vermisstenfall
Die Feuerwehr entdeckte das Fahrzeug bereits Anfang August, geborgen werden konnte es erst zwei Wochen später. Die Polizei ermittelt, um die Hintergründe des mysteriösen Fundes aufzuklären. Bisher gebe es keine Hinweise auf einen Vermisstenfall.
Unklar, von wie vielen Menschen die Knochen stammen
Das Fahrzeug könnte seit mehreren Jahrzehnten auf dem Grund des Rheins gelegen haben, schätzt die deutsche Polizei. Ob die gefundenen Knochenfragmente von einer oder mehreren Personen stammen, ist noch unklar, wie deutsche Medien berichteten.
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