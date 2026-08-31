Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Niedrigwasser

Menschenknochen: Autowrack im Rhein entdeckt

Ausland
31.08.2026 10:48
Das Niedrigwasser im Rhein förderte ein Wrack mit Menschenknochen zutage.
Das Niedrigwasser im Rhein förderte ein Wrack mit Menschenknochen zutage.(Bild: AP/APA/dpa/Lea Winkler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Niedrigwasser des Rheins hat einen grausigen Fund freigelegt: Die Feuerwehr entdeckte einen alten Fiat, in dem sich Menschenknochen befanden. Die Polizei ermittelt zur Herkunft der Überreste.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Niedrige Wasserstände sorgte in den vergangenen Wochen vielerorts für spannende Funde. Nahe der deutschen Stadt Bonn wurde nun ein verrostetes Auto gefunden. Im Fahrzeug, sowie in unmittelbarer Nähe, fanden Einsatzkräfte Knochenreste.

Keine Hinweise auf Vermisstenfall
Die Feuerwehr entdeckte das Fahrzeug bereits Anfang August, geborgen werden konnte es erst zwei Wochen später. Die Polizei ermittelt, um die Hintergründe des mysteriösen Fundes aufzuklären. Bisher gebe es keine Hinweise auf einen Vermisstenfall.

Lesen Sie auch:
Ungemach für Industrie
Niedrigwasser am Rhein sorgt für Verteuerungen
08.08.2022
Lage entspannt sich
Rhein-Hochwasser: Nochmal alles gut gegangen
29.08.2023

Unklar, von wie vielen Menschen die Knochen stammen
Das Fahrzeug könnte seit mehreren Jahrzehnten auf dem Grund des Rheins gelegen haben, schätzt die deutsche Polizei. Ob die gefundenen Knochenfragmente von einer oder mehreren Personen stammen, ist noch unklar, wie deutsche Medien berichteten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
31.08.2026 10:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf