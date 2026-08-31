Altacher Ex-Funktionär wurde weltweit gesperrt

Den Antrag auf die Sperre beim internationalen Fußballverband FIFA eingebracht hatte die Vereinigung der Fußballer (VdF), dabei wurde sie von der FIFPRO, der weltweit tätigen Dachorganisation und Spielergewerkschaft für professionelle Fußballerinnen und Fußballer, unterstützt. Am 4. August hat das FIFA-Disziplinarkomitee dem Antrag zugestimmt und die weltweite Ausweitung der Sanktion abgesegnet. Da der Betroffene innerhalb der vorgesehenen Frist gegen den Entscheid nicht berufen hat, ist die Sperre ab sofort endgültig und verbindlich. „Wer Spielerinnen heimlich in der Kabine filmt, überschreitet eine klare Grenze. Dass die Sperre nun weltweit gilt, ist ein wichtiges Signal: Wer die Rechte von Spielerinnen schwerwiegend verletzt, kann sich den Konsequenzen nicht durch einen Wechsel ins Ausland entziehen“, betont Christos Papadimitriou, der innerhalb der VdF für den Frauenfußball zuständig ist.