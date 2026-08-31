Profi erzählt: „Ich habe Laufen am Anfang gehasst“

War das der Startschuss für Ihre Leidenschaft?

Ich habe mich nach meinem ersten Marathon ins Laufen verliebt. Ich habe dann auch einen Laufclub gegründet. Der erfüllt mich so, weil viele Menschen mit unterschiedlichen Levels mitmachen und dadurch Freundschaften entstanden sind. Ich möchte weitergeben, dass man auf seine eigene Leistung stolz sein kann – egal, wie weit man läuft. Es muss nicht gleich ein Marathon sein.