Naya Riveras Sohn bekommt erste Filmrolle

Im Gespräch mit dem „People“-Magazin erzählte der 43-Jährige: „Etwas, das er immer wieder gesagt hat, ist, dass er versucht habe, eine Rettungsinsel zu finden. Da war ein Seil, aber auf dem Seil saß eine große Spinne, und er hatte zu viel Angst, es zu werfen.“ Er versichere seinem Sohn deshalb immer wieder: „Kumpel, das Seil wäre sowieso nicht lang genug gewesen.“