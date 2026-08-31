180 Jobs weg: AVL muss in Graz weiter abbauen

In der deutschen Automobilindustrie jagt eine Hiobsbotschaft die nächste. Von VW über Mercedes, Porsche und BMW – alle großen Produzenten müssen mehr als schmerzhafte Einschnitte vornehmen. „Vor diesen Entwicklungen können wir uns einfach nicht verschließen. Wir müssen auf das, was sich in Europa in den letzten Wochen und Monaten abspielt, einfach reagieren“, stellt AVL-Unternehmenssprecher und -Personalvorstand Markus Tomaschitz klar.