Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich „kochte“

Was der Sommer 2026 mit 41,2 Grad angerichtet hat

Österreich
31.08.2026 11:00
Österreich erlebte einen Sommer der Extreme: Rekordhitze, tropische Nächte und massive ...
Österreich erlebte einen Sommer der Extreme: Rekordhitze, tropische Nächte und massive Trockenheit prägten die vergangenen Monate.(Bild: Krone-Collage/APA/BARBARA GINDL, Facebook/We love Ötztal, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Österreich stöhnt unter der Hitze: Der Sommer 2026 geht als wahrer Rekord-Sommer in die Geschichte ein. 41,2 Grad, Hitzetage ohne Ende, tropische Nächte und dramatische Trockenheit – so extrem war es hierzulande noch nie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieser Sommer hatte es in sich – und wie! Die Temperaturen kletterten immer wieder in schwindelerregende Höhen, die 40-Grad-Marke wurde gleich in allen drei Sommermonaten geknackt. Und auch der Regen blieb vielerorts aus. Unterm Strich steht ein Sommer, der sämtliche Rekordlisten sprengt. Wie Meteorologe Roland Reiter am Sonntag in seiner Sommerbilanz erklärt, im österreichweiten Durchschnitt war es 2,6 Grad wärmer als im Klimamittel. Damit war der Sommer 2026 der heißeste seit Beginn der Messungen.

Absoluter Höhepunkt am 5. August
Besonders heftig traf es das Rheintal: In Feldkirch war der Sommer unglaubliche 3,7 Grad zu warm, in Bregenz waren es 3,3 Grad. Noch eindrucksvoller wird der Blick auf die einzelnen Wetterstationen: Von 246 ausgewerteten Stationen meldeten 185 den wärmsten Sommer ihrer Messgeschichte. Weitere 55 verzeichneten den zweitwärmsten.

Und dann kam der absolute Höhepunkt. Am 5. August brannte die Sonne besonders erbarmungslos vom Himmel: In Bad Deutsch-Altenburg wurden unglaubliche 41,2 Grad gemessen – neuer österreichischer Hitzerekord!

(Bild: UBIMET)

Nicht nur die Höchsttemperaturen waren extrem. Vor allem die schiere Dauer der Hitze machte den Sommer außergewöhnlich. In Wien auf der Hohen Warte und in Klagenfurt wurden jeweils 45 Hitzetage mit mindestens 30 Grad registriert. Graz, Innsbruck, St. Pölten und Eisenstadt kamen auf jeweils 43.

Besonders kurios: Im normalerweise deutlich kühleren Bregenz wurden ebenfalls 43 Hitzetage gezählt. Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt sind es dort gerade einmal acht.

Den Vogel schoss Ferlach in Kärnten ab: Dort gab es heuer vorläufig unglaubliche 59 Hitzetage, davon 53 allein im Sommer. Der bisherige österreichische Rekord lag bei 57 Tagen – aufgestellt erst 2024 in Bad Deutsch-Altenburg.

Hitze blieb auch in der Nacht
Wer gehofft hatte, wenigstens in der Nacht durchschnaufen zu können, wurde ebenfalls enttäuscht. Vor allem in den Städten blieb die Hitze wie in einem Backofen hängen. In der Wiener Innenstadt wurden 44 Tropennächte gezählt – der zweithöchste Wert der Messgeschichte. 

Lesen Sie auch:
Eine halbe Stunde halten fast alle Pflanzen 44 bis 55 Grad Celsius Umgebungstemperatur aus – ...
Das Eiweiß gerinnt
Hitze und Dürre bringen Pflanzenblätter ans Limit
31.08.2026
Aufgeheiztes Meer
Hochwasser nach Dürre? „Voraussetzungen sind da“
31.08.2026
Und es werden mehr
Trauriger Rekord: 646 Hitze-Tote in zwei Monaten
30.08.2026

Besonders extrem war die Nacht auf den 5. August: In Hornstein fiel die Temperatur nicht einmal unter 28,5 Grad. Das war das höchste jemals an einer österreichischen Wetterstation gemessene nächtliche Minimum.

Ein Drittel weniger Regen
Die Rekordhitze hatte einen dramatischen Begleiter: Trockenheit. Österreichweit fiel im Sommer rund 31 Prozent weniger Regen als üblich. Besonders schlimm war die Lage in Teilen Ober- und Niederösterreichs, im Burgenland und regional auch in Vorarlberg. In Weyer in OÖ fehlten sogar 59 Prozent der üblichen Regenmenge.

Die extreme Hitze forderte ihren Tribut: Nach einem Sommer mit rund einem Drittel weniger Regen ...
Die extreme Hitze forderte ihren Tribut: Nach einem Sommer mit rund einem Drittel weniger Regen sind viele Felder in Österreich völlig ausgedörrt.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Für Böden, Landwirtschaft und Natur war das eine enorme Belastung. Denn vielerorts waren die Böden bereits vor Beginn des Sommers trocken. Wochenlange niederschlagsfreie Phasen und die extreme Hitze verschärften das Wasserdefizit zusätzlich. Und auch hier hagelte es Rekorde: An 49 Wetterstationen war der Sommer der trockenste seit Beginn der jeweiligen Messungen.

Dürre und Unwetter – kein Widerspruch
So paradox es klingt: Trotz der massiven Trockenheit kam es regional immer wieder zu heftigen Unwettern. Vor allem im zentralen Bergland und im Südwesten sorgten Gewitter für Starkregen, Überflutungen, Muren und lokale Hochwasser.

Beim Frequency in St. Pölten zogen heuer schwere Gewitter auf – das Abendprogramm musste wegen ...
Beim Frequency in St. Pölten zogen heuer schwere Gewitter auf – das Abendprogramm musste wegen der Unwetter sogar unterbrochen werden.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Ein Widerspruch ist das nicht. Im Gegenteil: Nach wochenlanger Trockenheit kann der Boden gewaltige Regenmengen oft gar nicht schnell genug aufnehmen. Fällt dann innerhalb weniger Stunden extrem viel Wasser, rauscht es oberflächlich ab – während das tiefere Erdreich weiterhin unter dem monatelangen Wasserdefizit leidet.

41,2 Grad, 59 Hitzetage, tropische Nächte und fast ein Drittel weniger Regen: Der Sommer 2026 war nicht einfach nur heiß. Er war ein Sommer der Extreme ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
31.08.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
163.035 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
138.590 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
134.877 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2748 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1367 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Österreich
Attacke in Wien
Mit Radkreuzschlüssel auf Kopf eingeschlagen
Endlich geht‘s los
Schwammelsucher stehen schon in den Startlöchern
Österreich „kochte“
Was der Sommer 2026 mit 41,2 Grad angerichtet hat
Ermittlungen laufen
Leichenfund im „Toten Grund“ auf der Donauinsel
Branchenuntersuchung
Bundeswettbewerbsbehörde ermittelt gegen Foodora
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf