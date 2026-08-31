Was der Sommer 2026 mit 41,2 Grad angerichtet hat

Dieser Sommer hatte es in sich – und wie! Die Temperaturen kletterten immer wieder in schwindelerregende Höhen, die 40-Grad-Marke wurde gleich in allen drei Sommermonaten geknackt. Und auch der Regen blieb vielerorts aus. Unterm Strich steht ein Sommer, der sämtliche Rekordlisten sprengt. Wie Meteorologe Roland Reiter am Sonntag in seiner Sommerbilanz erklärt, im österreichweiten Durchschnitt war es 2,6 Grad wärmer als im Klimamittel. Damit war der Sommer 2026 der heißeste seit Beginn der Messungen.