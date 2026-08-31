Rapid beendet Sturm-Serie + WAC-Boss ging baden

Die „Krone“ ist für Sie in den Bundesliga-Stadien des Landes unterwegs und hat viele neue Informationen für Sie parat. Die Aufreger dieser Runde: Rapid beendet die Sturm-Serie, WAC-Boss Riegler ging mit seiner Yacht unter, ein xG-Wert von 0,29 bringt Salzburg drei Treffer und Ried ist seit bereits 25 Jahren ohne Sieg in Hartberg.