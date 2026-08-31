Julia Grabher gegen Sorana Cirstea ab 21 Uhr LIVE

Erste Runde bei den US Open: Julia Grabher fordert Sorana Cirstea. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Grabher war gerade noch in den Hauptbewerb gerutscht und nutzte die Woche vor ihrem schwierigen Startmatch gegen die als Nummer 16 gesetzte Rumänin für Matchpraxis bei einem 125er-Turnier im nahen Philadelphia.
Ausgeschieden ist die 30-Jährige dort gegen Tereza Valentova. Die 19-jährige Tschechin trifft als unterlegene Finalistin von Philadelphia am Dienstag auf Potapova.
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