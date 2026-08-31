Leichenfund am „Toten Grund“ auf der Donauinsel

Fürchterlicher Fund auf der Wiener Donauinsel: Spaziergänger entdeckten am Sonntag im Bereich „Toter Grund“ einen stark verwesten Leichnam. Die Ermittler gehen nicht von Fremdverschulden aus.
Der Leichnam soll in einem dicht bewachsenen Bereich nahe einem beliebten Badeplatz gegen 19 Uhr entdeckt worden sein. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und sicherte den Fundort.
Wohl länger dort gelegen
Wer die verstorbene Person ist und wie sie ums Leben kam, ist derzeit noch offen. Aufgrund des starken Verwesungsgrades gehen die Ermittler davon aus, dass die Leiche bereits längere Zeit an dem abgelegenen Ort gelegen haben dürfte. Auch die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.
„Wir gehen aktuell nicht von Fremdverschulden aus“, so Ermittler vor Ort gegenüber der „Krone“. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Der Badeplatz ist besonders am Wochenende bei schönem Wetter stark frequentiert. Besucher berichten von einem „bestialischen Geruch“ bereits seit Ende Juni.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.