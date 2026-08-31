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Leichenfund am „Toten Grund“ auf der Donauinsel

Wien
31.08.2026 10:51
Der Leichnam wurde nur wenige Meter entfernt in einem dicht bewachsenen Bereich entdeckt.
Der Leichnam wurde nur wenige Meter entfernt in einem dicht bewachsenen Bereich entdeckt.(Bild: zVg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fürchterlicher Fund auf der Wiener Donauinsel: Spaziergänger entdeckten am Sonntag im Bereich „Toter Grund“ einen stark verwesten Leichnam. Die Ermittler gehen nicht von Fremdverschulden aus.  

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Der Leichnam soll in einem dicht bewachsenen Bereich nahe einem beliebten Badeplatz gegen 19 Uhr entdeckt worden sein. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen aus und sicherte den Fundort.

Wohl länger dort gelegen
Wer die verstorbene Person ist und wie sie ums Leben kam, ist derzeit noch offen. Aufgrund des starken Verwesungsgrades gehen die Ermittler davon aus, dass die Leiche bereits längere Zeit an dem abgelegenen Ort gelegen haben dürfte. Auch die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

„Wir gehen aktuell nicht von Fremdverschulden aus“, so Ermittler vor Ort gegenüber der „Krone“. Eine Obduktion wurde angeordnet. 

Der Badeplatz ist besonders am Wochenende bei schönem Wetter stark frequentiert. Besucher berichten von einem „bestialischen Geruch“ bereits seit Ende Juni. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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