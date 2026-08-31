Nichte bestätigt: Parton wurde bereits beigesetzt

„Sie glaubte an mich“

Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos aus den vergangenen Jahren schrieb sie, dieser Beitrag falle ihr sehr schwer, weshalb sie sich auch bis nach dem Begräbnis Zeit gelassen habe. „Seit ich klein war, hatte meine Granny immer eine ganz besondere Art, mir das Gefühl zu geben, dass ich genug bin. Sie ließ meine Träume nie zu groß erscheinen und gab mir nie das Gefühl, dass ich etwas nicht schaffen könnte. Sie glaubte an mich, noch bevor ich selbst wusste, wie ich an mich glauben sollte“, erzählte Lainey.