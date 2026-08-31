Nichte bestätigt: Parton wurde bereits beigesetzt

Wenige Tage nach ihrem Tod wurde Dolly Parton im engsten Familienkreis beigesetzt, wie die Familie bestätigte. Ihre letzte Ruhe fand die Sängerin neben ihrem Ehemann Carl Dean im Woodlawn Memorial Park and Mausoleum in Nashville.
In der letzten Woche starb Dolly Parton im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Wie ihre Nichte Lainey Parton auf Instagram in einem emotionalen Tribut bestätigte, wurde die Country-Ikone nur wenige Tage später im engsten Familienkreis beigesetzt.
„Sie glaubte an mich“
Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos aus den vergangenen Jahren schrieb sie, dieser Beitrag falle ihr sehr schwer, weshalb sie sich auch bis nach dem Begräbnis Zeit gelassen habe. „Seit ich klein war, hatte meine Granny immer eine ganz besondere Art, mir das Gefühl zu geben, dass ich genug bin. Sie ließ meine Träume nie zu groß erscheinen und gab mir nie das Gefühl, dass ich etwas nicht schaffen könnte. Sie glaubte an mich, noch bevor ich selbst wusste, wie ich an mich glauben sollte“, erzählte Lainey.
Mit diesem emotionalen Posting nahm Dolly Partons Nichte Lainey Abschied von ihrer Tante:
Sie habe keine einzige schlechte Erinnerung an die Musiklegende. „Weil sie selbst keine Kinder bekommen konnte, sorgte sie immer dafür, dass wir uns wie ihre eigenen Kinder fühlten. Sie liebte uns auf diese Weise, und dafür werde ich ihr für immer dankbar sein“, betonte Lainey. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr, wie Dolly sie bat, auf ihrem Album „Smoky Mountain DNA“ mit ihr zu singen.
Sie sei damals noch eine Highschool-Schülerin und deshalb auch sehr nervös gewesen. Doch ihre Tante habe ihr Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben und ihr das Gefühl vermittelt, genau an ihrer Seite zu gehören. Auch später habe die Country-Ikone ihre Träume unterstützt, so Lainey.
Parton unterstützte Träume ihrer Nichte
Etwa, als sie ihr erzählt habe, dass sie eine Ausbildung im Beauty-Bereich machen wolle, habe Dolly nie hinterfragt, warum sie nicht aufs College gehen wollte. „Sie sagte mir, sie könne sich nicht vorstellen, dass ich etwas anderes mache. Sie unterstützte mich finanziell während meiner Ausbildung und half mir dabei, meine Karriere zu starten“, schilderte Lainey. „Sie sagte mir nicht einfach nur, ich solle meinen Träumen folgen – sie half mir dabei, sie zu verwirklichen.“
Noch immer fühle es sich nicht real an, dass Dolly gestorben sei. Die Nichte der „Jolene“-Interpretin betonte: „Ich werde ihre Stimme, ihr Lachen und ihre Umarmungen vermissen – und einfach das Wissen, dass sie da war. Ich werde sogar diese Anrufe um vier Uhr morgens vermissen. Ich würde alles dafür geben, ihren Namen noch einmal auf meinem Handy aufleuchten zu sehen.“
Abschließend erklärte sie: „Ich habe unglaubliches Glück, dass ich sie meine Granny nennen durfte. Ich liebe dich, Granny. Für immer.“
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