Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionale Nachricht

Nichte bestätigt: Parton wurde bereits beigesetzt

Society International
31.08.2026 09:59
Dolly Parton wurde bereits beigesetzt. Das bestätigte die Nichte der Country-Ikone in einem ...
Dolly Parton wurde bereits beigesetzt. Das bestätigte die Nichte der Country-Ikone in einem emotionalen Posting.(Bild: AFP/JASON KEMPIN)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenige Tage nach ihrem Tod wurde Dolly Parton im engsten Familienkreis beigesetzt, wie die Familie bestätigte. Ihre letzte Ruhe fand die Sängerin neben ihrem Ehemann Carl Dean im Woodlawn Memorial Park and Mausoleum in Nashville.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der letzten Woche starb Dolly Parton im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Wie ihre Nichte Lainey Parton auf Instagram in einem emotionalen Tribut bestätigte, wurde die Country-Ikone nur wenige Tage später im engsten Familienkreis beigesetzt.

„Sie glaubte an mich“
Zu einer Reihe gemeinsamer Fotos aus den vergangenen Jahren schrieb sie, dieser Beitrag falle ihr sehr schwer, weshalb sie sich auch bis nach dem Begräbnis Zeit gelassen habe. „Seit ich klein war, hatte meine Granny immer eine ganz besondere Art, mir das Gefühl zu geben, dass ich genug bin. Sie ließ meine Träume nie zu groß erscheinen und gab mir nie das Gefühl, dass ich etwas nicht schaffen könnte. Sie glaubte an mich, noch bevor ich selbst wusste, wie ich an mich glauben sollte“, erzählte Lainey.

Mit diesem emotionalen Posting nahm Dolly Partons Nichte Lainey Abschied von ihrer Tante:

Sie habe keine einzige schlechte Erinnerung an die Musiklegende. „Weil sie selbst keine Kinder bekommen konnte, sorgte sie immer dafür, dass wir uns wie ihre eigenen Kinder fühlten. Sie liebte uns auf diese Weise, und dafür werde ich ihr für immer dankbar sein“, betonte Lainey. Besonders in Erinnerung geblieben sei ihr, wie Dolly sie bat, auf ihrem Album „Smoky Mountain DNA“ mit ihr zu singen.

Sie sei damals noch eine Highschool-Schülerin und deshalb auch sehr nervös gewesen. Doch ihre Tante habe ihr Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben und ihr das Gefühl vermittelt, genau an ihrer Seite zu gehören. Auch später habe die Country-Ikone ihre Träume unterstützt, so Lainey.

Parton unterstützte Träume ihrer Nichte
Etwa, als sie ihr erzählt habe, dass sie eine Ausbildung im Beauty-Bereich machen wolle, habe Dolly nie hinterfragt, warum sie nicht aufs College gehen wollte. „Sie sagte mir, sie könne sich nicht vorstellen, dass ich etwas anderes mache. Sie unterstützte mich finanziell während meiner Ausbildung und half mir dabei, meine Karriere zu starten“, schilderte Lainey. „Sie sagte mir nicht einfach nur, ich solle meinen Träumen folgen – sie half mir dabei, sie zu verwirklichen.“

Fans legten vor Dolly Partons Villa Blumen ab. Die Sängerin starb in der letzten Woche im Alter ...
Fans legten vor Dolly Partons Villa Blumen ab. Die Sängerin starb in der letzten Woche im Alter von 80 Jahren.(Bild: AP/George Walker IV)

Noch immer fühle es sich nicht real an, dass Dolly gestorben sei. Die Nichte der „Jolene“-Interpretin betonte: „Ich werde ihre Stimme, ihr Lachen und ihre Umarmungen vermissen – und einfach das Wissen, dass sie da war. Ich werde sogar diese Anrufe um vier Uhr morgens vermissen. Ich würde alles dafür geben, ihren Namen noch einmal auf meinem Handy aufleuchten zu sehen.“

Lesen Sie auch:
Dolly Parton soll vor ihrem Tod noch einen emotionalen letzten Wunsch an die Familie gerichtet ...
Trauer um Country-Star
Dolly Partons emotionale letzte Bitte an Familie
26.08.2026
Geschenk zum 100er
Dolly Parton hinterließ geheimen Song für 2046
27.08.2026
„Bleibendes Denkmal“
US-Flughafen soll nach Dolly Parton benannt werden
29.08.2026

Abschließend erklärte sie: „Ich habe unglaubliches Glück, dass ich sie meine Granny nennen durfte. Ich liebe dich, Granny. Für immer.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
31.08.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
161.984 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
133.578 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
126.662 mal gelesen
Ralf Schumacher
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2747 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1366 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Society International
Emotionale Nachricht
Nichte bestätigt: Parton wurde bereits beigesetzt
Panik in Live-Sendung
„Fernsehgarten“-Moderatorin von Insekt gestochen
„Das tut echt weh“
Schumacher verletzt sich bei Show von Raab
„Big Brother“-Siegerin
Mussolini-Enkelin (62) tritt bei Datingshow auf
„Um Gottes Willen!“
Vertauscht: Moderator erklärt Dolly Buster für tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf