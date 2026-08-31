Die Erfolgsbausteine fehlen im Moment bei Altach

Nächste Niederlage für die Altacher, 0:3 beim LASK. Und die Probleme sind die gleichen. Im Angriff der Rheindörfler fehlt etwas. Auf Patrick Greil haben sich die Gegner mittlerweile oft gut eingestellt. Und an Alternativen hapert es. Auch in der Defensive, wo der verletzte Abwehrchef Benedikt Zech an allen Ecken und Enden fehlte.
„Wir haben den Start verschlafen, in der ersten Halbzeit vieles vermissen lassen. Erst nach Seitenwechsel kamen wir besser ins Spiel“, sagte Altachs Trainer Ognjen Zaric nach dem 0:3 beim Champions League-Fighter LASK Linz. Aufgefallen ist dabei, dass sich die Rheindörfler Ausfälle wie Zech und bedingt Massombo, sowie das Fehlen eines schnellen, durchschlagskräftigen Stürmers nicht leisten können. Fakten aus dem Spiel in Linz:
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