Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu viele Lücken

Die Erfolgsbausteine fehlen im Moment bei Altach

Vorarlberg
31.08.2026 10:00
Viel Arbeit für Filip Milojevic & Co. gegen den LASK.
Viel Arbeit für Filip Milojevic & Co. gegen den LASK.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Nächste Niederlage für die Altacher, 0:3 beim LASK. Und die Probleme sind die gleichen. Im Angriff der Rheindörfler fehlt etwas. Auf Patrick Greil haben sich die Gegner mittlerweile oft gut eingestellt. Und an Alternativen hapert es. Auch in der Defensive, wo der verletzte Abwehrchef Benedikt Zech an allen Ecken und Enden fehlte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir haben den Start verschlafen, in der ersten Halbzeit vieles vermissen lassen. Erst nach Seitenwechsel kamen wir besser ins Spiel“, sagte Altachs Trainer Ognjen Zaric nach dem 0:3 beim Champions League-Fighter LASK Linz. Aufgefallen ist dabei, dass sich die Rheindörfler Ausfälle wie Zech und bedingt Massombo, sowie das Fehlen eines schnellen, durchschlagskräftigen Stürmers nicht leisten können. Fakten aus dem Spiel in Linz:

  • Abwehrchef Benedikt Zech fehlte an allen Ecken und Enden. Seine Routine und seine Schnelligkeit sind nicht zu ersetzen. Filip Milojevic als Abwehrchef zeigte sich bemüht, besser funktioniert er aber im Verbund mit Zech. Lukas Jäger ist auf der linken Seite der Dreierkette viel besser aufgehoben als auf der rechten. Rassa Rahmani konnte die entstandene Lücke nicht schließen. Alternativen? Fehlen! Rahmani passt als Innenverteidiger nicht, Bell (18) ist wohl noch zu jung.
Rassa Rahmani (Mitte) war bemüht gegen den LASK.
Rassa Rahmani (Mitte) war bemüht gegen den LASK.(Bild: GEPA)
  • Yann Massombo wurde in der Zeit seiner Abwesenheit von Ousmane Diawara nur teilweise ersetzt. Der Schwede fehlte deshalb auch im Angriffs-Zentrum. Dort tummelten sich in den letzten Partien bisher abwechselnd die Teilzeitlösungen Srdjan Hrstic und Marco Raguz – allerdings mit höchst bescheidenem Erfolg, vor allem ohne Treffer.
Ousmane Diawara fehlte aufgrund der Massombo-Absenz zuletzt im Angriffszentrum.
Ousmane Diawara fehlte aufgrund der Massombo-Absenz zuletzt im Angriffszentrum.(Bild: GEPA)
  • Patrick Greil wurde vom LASK völlig neutralisiert. Mittlerweile haben alle Gegner begriffen, dass man mit dieser Maßnahme dem Spiel der Vorarlberger die Offensivpower komplett entzieht.
  • Für Niehoff, Böckle, Demaku und Bähre gibt es kaum adäquate Backups. Sollte ein Spieler der genannten ausfallen, droht die nächste, gefährliche Lücke im Teamgefüge.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
31.08.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 21°
Symbol wolkig
Bludenz
17° / 23°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 23°
Symbol wolkig
Feldkirch
17° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
161.984 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
133.578 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
126.662 mal gelesen
Ralf Schumacher
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2747 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1366 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Vorarlberg
Zu viele Lücken
Die Erfolgsbausteine fehlen im Moment bei Altach
Zwei Personen verletzt
Fahranfänger stürzt mit Pkw über Böschung ab
Krone Plus Logo
Eis-Mythen aufgelöst
Wie ein Spanier in Italien das Speiseeis erfand
Krone Plus Logo
Das Kleberhaus
Fünf Jahrhunderte Gedächtnis in Holz
Bregenz-Coach Brenner:
„Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf