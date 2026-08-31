Sturmgewehr: Täter feuerten wahllos in die Menge

Kaliber passt zu Sturmgewehr AK-74

Das Kaliber 5,45x39 Millimeter kommt beim sowjetischen Sturmgewehr AK-74 sowie verschiedenen Nachbauten zum Einsatz, wie der Schweizer „Tagesanzeiger“ berichtete. Die Täter schossen mit einer solchen Waffe offenbar wahllos in die feiernde Menge. Polizeikommandant Michael Leupold zufolge habe es sich bei der Toten und den Verletzten um Zufallsopfer gehandelt: „Wir sehen im Moment keine Verbindung zwischen den Opfern.“