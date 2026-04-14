Russland will Gamer zu Drohnenpiloten ausbilden

Rekrutierungsvideos sollen besonders Gamer ansprechen

An den Universitäten würden immer wieder Präsentationen und Videos zur Militärrekrutierung gezeigt, in denen die Vorteile eines Beitritts betont werden. Besonders junge Gamer sollen ihr Können auf eine „sinnvolle“ Art und Weise unter Beweis stellen. In einem Video der Universität von Kasan heißt es: „Man hat euch gesagt, ihr verschwendet eure Zeit mit Videospielen“, dröhnt es aus dem Off eines Videos, das von der Kasaner Universität für Architektur und Bauwesen auf VK (dem russischen Pendant zu Facebook) verlinkt wurde. „Aber es gibt einen Bereich, in dem eure Erfahrung besonders wertvoll ist.“