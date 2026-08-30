Anrainer sauer: Obdachlose schlafen auf Terrassen

Einbrüche, Drogenkonsum, Müll: Das Wiener Stadtviertel Neues Landgut droht zu verslumen, bevor es fertiggestellt ist. Eine Gruppe engagierter Nachbarn will das verhindern und Politik und Polizei auf die für sie zum Teil untragbare Situation – so schlugen Obdachlose auf ihren Terrassen ihr Nachtlager auf (siehe Bilder unten) – aufmerksam machen.
Die drittgrößte Bücherei der Stadt, ein Bildungscampus, Tausende private und soziale Wohnungen. Das Stadtentwicklungsgebiet „Neues Landgut“ in Wien- Favoriten verspricht hohe Lebensqualität und gute Anbindung. Ein Grund, weshalb sich die Anrainer einer BUWOG-Liegenschaft an der Laxenburger Straße auch dafür entschieden, sich hier ihre Eigentumswohnungen anzuschaffen. Doch zuletzt holte sie die Realität ein.
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