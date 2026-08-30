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In Italiens Bergen

Giftiges Gas in Almhütte ausgeströmt: Ein Toter

Ausland
30.08.2026 19:17
Der CO-Unfall passierte in einer Almhütte auf der Alm Alpe Devero. (Symbolbild)
Der CO-Unfall passierte in einer Almhütte auf der Alm Alpe Devero. (Symbolbild)(Bild: Pasquale D'Anna - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer abgelegenen Almhütte in Norditalien ist in der Nacht auf Sonntag ein schlimmer Unfall passiert. Ein kaputter Boiler dürfte hochgiftiges Kohlenmonoxid (CO) freigesetzt haben. Ein 35-Jähriger kam ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.

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Der CO-Unfall passierte in einer Almhütte in der italienischen Region Piemont nahe der Schweizer Grenze. Ein Ein 35 jahre alter Mann aus Mailand starb bei dem Unfall. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, eine 19-Jährige befand sich in kritischem Zustand.

Die abgelegene Hütte auf der Alm Alpe Devero in fast 2000 Metern Seehöhe ist nur schwer erreichbar. Die schwer Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern ausgeflogen. Die 19-Jährige wurde wegen ihres kritischen Zustands in das Niguarda-Krankenhaus nach Mailand gebracht, dem größten Hospital der Metropole.

Toter war freiwilliger Helfer
Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Mann, der über eine Organisation als freiwilliger Hirte auf der Alm tätig war. Er unterstützte dort während der Sommersaison die Viehhalter. Auch die 19-Jährige arbeitete dort als Freiwillige. Unter den weiteren Betroffenen sind nach ersten Erkenntnissen der Betreiber der Alm und dessen Vater sowie zwei Mitarbeiter eines örtlichen Landwirtschaftsbetriebs. Die Alm stellt unter anderem Käse und Joghurt aus Ziegenmilch her.

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Die Ursache des Unglücks war am Sonntagnachmittag noch nicht ganz geklärt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein defekter Boiler das geruchlose und hochgiftige Kohlenmonoxid freigesetzt haben. Die Ermittlungen laufen.

Kohlenmonoxid ist ein extrem gefährliches Gas, weil es unsichtbar, geschmacks- und geruchslos ist. Das Gas kann Symptome wie Kopfweh, Übelkeit, Schwindel, Verwirrtheit oder Brustschmerzen auslösen. Im schlimmsten Fall kann die CO-Vergiftung tödlich enden. CO kann zum Beispiel aus Gasthermen oder kaputten Rauchfängen austreten.

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