Giftiges Gas in Almhütte ausgeströmt: Ein Toter

Toter war freiwilliger Helfer

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Mann, der über eine Organisation als freiwilliger Hirte auf der Alm tätig war. Er unterstützte dort während der Sommersaison die Viehhalter. Auch die 19-Jährige arbeitete dort als Freiwillige. Unter den weiteren Betroffenen sind nach ersten Erkenntnissen der Betreiber der Alm und dessen Vater sowie zwei Mitarbeiter eines örtlichen Landwirtschaftsbetriebs. Die Alm stellt unter anderem Käse und Joghurt aus Ziegenmilch her.