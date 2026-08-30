Erste Prothese Europas und Spuren nach Noreia

Von Eisenmangel, gefatschten Köpfen, einem amputierten Fuß, Krähenfüßen, Hohlziegeln, dem Eber von der Gracarca und dem Atlantis der Alpen.
Bücherwürmer in aller Welt kennen den Hemmaberg und die Ausgrabungen im Jauntal, hat doch der spätere Literaturnobelpreisträger Peter Handke seine Mitarbeit beim Abtragen eines Fußbodenmosaiks in seiner Erzählung „Chinese des Schmerzes“ verarbeitet – das Buch wurde in 23 Sprachen übersetzt.
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