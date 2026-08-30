Erste Prothese Europas und Spuren nach Noreia

Bücherwürmer in aller Welt kennen den Hemmaberg und die Ausgrabungen im Jauntal, hat doch der spätere Literaturnobelpreisträger Peter Handke seine Mitarbeit beim Abtragen eines Fußbodenmosaiks in seiner Erzählung „Chinese des Schmerzes“ verarbeitet – das Buch wurde in 23 Sprachen übersetzt.