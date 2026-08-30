Gall weiter Dritter, verliert aber auf Führenden

Weiter enges Rennen in Gesamtwertung

In der Gesamtwertung liegt Gall nun 21 Sekunden hinter Roglic. 41 Sekunden hinter ihm lauert Onley, weitere 1:06 Minuten dahinter Routinier Richard Carapaz. Mühlberger ist 7:33 Minuten hinter Mas weiterhin Gesamtneunter. „Man wünscht niemandem etwas Schlechtes, aber das Rennen ist jetzt wieder offen“, sagte Roglic nach dem verletzungsbedingten Aus von Landsmann Pogacar. Der 36-Jährige könnte mit seinem fünften Vuelta-Triumph zum alleinigen Rekordhalter avancieren. „Man kann immer noch hoffen, aber mit dem Tag bin ich nicht zufrieden.“