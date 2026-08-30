Weinlese in Tirol heuer so früh wie noch nie zuvor

Während das heurige Jahr als Katastrophenjahr für viele Landwirte in die Geschichte eingeht, bleiben die Tiroler Winzer entspannt. „Die Trockenheit hat den Reben nichts getan, können sie doch Wurzeln bis über zehn Meter entwickeln“, zeigt sich Winzer Georg Flür gut gelaunt. Sein Weingut in Tarrenz zählt zu den größten in Tirol, dort wurde am Samstag mit der Lese begonnen.