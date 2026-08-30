„Heute hat leider keiner mehr etwas zu sagen“

Fußball-Legende Hans Krankl tankt zwischen seinen TV-Analysen gerne in Jesolo Kraft. „Krone“-Sportchef Peter Moizi besuchte den „Goleador“ am Strand. Krankl im Interview über fehlende Typen, Österreichs Abschneiden bei der WM und wann er mit Didi Kühbauer telefoniert.
Mit 270 Toren Rekordmann in der Bundesliga, 1978 gewann er den Goldenen Schuh, bei Barcelona genießt Hans Krankl nach wie vor Heldenstatus. Seine Zeit als Teamchef war legendär und „irreregulär“, als TV-Analytiker spricht der 73-Jährige Klartext. Zwischen seinen Einsätzen für Sky Sport Austria lädt die Legende ihren Akku immer in Jesolo auf. Die „Krone“ traf den Dauerbrenner der rot-weiß-roten Fußballwelt zum Sommerinterview am Strand.
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