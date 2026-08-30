Kampf um Europas Werte und Warnung vor Populisten

Auch sein Tiroler Amtskollege Anton Mattle stellte die Regionen ins Zentrum. Die EU solle sich um die „großen Dinge“ kümmern, während Fragen des täglichen Lebens möglichst nahe bei den Menschen gelöst werden sollten. Gerade bei Themen wie der Gesundheitsversorgung müsse man selbst bestimmen können, so Mattle.