Forscher sicher: Das ist das echte Grab von Jesus

Die Grabungen hatten 2022 im Zuge einer Bodensanierung in der weltberühmten Kirche begonnen und sind mittlerweile abgeschlossen. Die Analyse der dabei entdeckten Bereiche sorgt nun für Aufsehen. Denn die Forscher fanden unter dem Gotteshaus nicht nur Gräber. „Wir haben Hinweise auf eine Bestattungslandschaft gefunden“, sagt Grabungsleiterin Francesca Romana Stasolla von der Universität La Sapienza in Rom. Und ausgerechnet die Mischung aus Gräbern und landwirtschaftlich genutzten Flächen macht die Entdeckung so brisant.