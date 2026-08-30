ÖBV-Team kassiert zu Hause eine 59:91-Schlappe

„Können nicht mithalten“

Die Österreicher waren stark ersatzgeschwächt mit einer mehrheitlich jungen Truppe angetreten. „Mit diesem Kader können wir physisch und technisch mit solchen Teams nicht mithalten“, sagte Naglic im ORF. Es fehle an der Basis eines breiten Kaders. „Vielleicht muss der Verband entscheiden, mit den Jungen neu aufzubauen.“ Auf Spielerseite vermisste Erol Ersek eine Struktur im rot-weiß-roten Spiel. „Wir müssen auch dagegenhalten, physischer spielen.“ Nordin Kapic bemängelte, dass nicht alle Akteure alle Trainer-Anweisungen befolgt hätten.