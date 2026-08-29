Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!

Dramatische Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler. Vor Triest ging seine 14-Meter-Jacht „Diwa II“ unter. Mit an Bord: Acht Kärntner Freunde und seine Ehefrau Waltraud – sie schildert der „Krone“ das Drama.
Für Dietmar und Waltraud Riegler bildet das italienische Dorf Portopiccolo bei Sistiana schon seit einigen Jahren den Heimathafen ihrer „Diwa II“. Wochenenden verbringt das Ehepaar im Sommer gerne an der italienischen Adria.
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