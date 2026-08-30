Feuerwehrauto fuhr von Donnersbach nach Kirgistan

Vor Jahren verkaufte die Feuerwehr Donnersbach in der Steiermark ihr altes Feuerwehrauto an ein Studentenpaar. Nun ist es in Asien aufgetaucht. Die Fotos aus Kirgistan sorgten bei den Kameraden für Begeisterung.
Wiedersehen macht Freude! Das haben sich auch die Kameraden der Feuerwehr Donnersbach gedacht, als sie unlängst ein Foto ihres alten Feuerwehrautos zugesandt bekommen haben.
Das Bild entstand aber nicht gleich irgendwo ums Eck. Es wurde in Kirgistan, einem Nachbarland von China in Zentralasien, nahe dem Basecamp des Pik Lenin auf rund 3500 Metern geschossen. Der „ehemalige Feuerwehrkamerad auf vier Rädern“ – wie ihn die Feuerwehr liebevoll nennt – legte seit seinem Verkauf vor drei Jahren offensichtlich Tausende Kilometer zurück.
„Da haben wir ganz schön geschaut“
„Das Auto war 32 Jahre lang bei uns im Dienst. 2023 haben wir es dann an ein Studentenpaar verkauft und seither nichts mehr davon gehört. Jetzt haben uns diese Fotos erreicht, da haben wir ganz schön geschaut“, erzählt Kommandant Gerhard Singer.
Die Weiternutzung des Fahrzeugs begeistert die Florianis: „Wir hatten viele schöne Erlebnisse mit dem Auto. Dass die FF-Donnersbach-Aufschrift nicht entfernt wurde, freut uns sehr.“
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