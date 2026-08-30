GAK diskutiert nicht über Bundesliga-Tauglichkeit!

„Wenn man sich dieses Spiel gegen den WAC ansieht, dann brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren, ob unser Kader gut genug für die Bundesliga ist“, zwinkerte Andi Lienhart nach dem 0:0. Das der GAK den Chancen nach gewinnen hätte müssen: dreimal Aluminium, zweimal auf der Linie geklärte Versuche und eine Vielzahl an vergebenen Chancen. 70 Prozent Ballbesitz, 27:5-Torschüsse und laut Statistik 2,13 erwartete Tore standen am Ende zu Buche.