Holt euch den Donaukanal bitte nicht zurück!

Die Partei Links will sich den Donaukanal zurückholen. Zum Schwimmen. Das ist zwar jetzt schon erlaubt, aber nur auf eigene Gefahr – eben weil es sehr gefährlich ist. Diese Idee verdient unseren Kasperl der Woche.
In Österreich ertrinken pro Jahr im Durchschnitt 42 Menschen. Und die wenigsten von ihnen im Donaukanal, weil dort nur die wenigsten schwimmen. Und das aus gutem Grund. Die Strömung ist stark, der Schiffsverkehr rege.
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