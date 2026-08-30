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Augsburg gegen Schalke ab 17.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
30.08.2026 05:44
Miron Muslic
Miron Muslic(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ligastart in der deutschen Bundesliga: Augsburg empfängt Schalke. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Schalke 04 mit Trainer Miron Muslic gelang nach drei Jahren in der 2. Bundesliga in der letzten Saison als überlegener Zweitliga-Meister (mit acht Punkten Vorsprung) der Aufstieg in die Bundesliga. Ab dem 8. Spieltag lag S04 immer auf einem direkten Aufstiegsplatz, ab dem 22. Spieltag war man Tabellenführer.

(Bild: GEPA)

Der FC Augsburg gewann nur eines der elf Bundesliga-Heimspiele gegen Schalke 04: Im Dezember 2015 durch ein Caiuby-Tor in der Nachspielzeit mit 2:1.

Der Oberösterreicher: „Die Leistung des FCA hat viel zu tun mit Trainer Manuel Baum, der die Mannschaft mit seiner Arbeit stabilisiert hat. Sie haben die vergangene Saison auf Platz neun beendet, waren auf dem achten Rang in der Heimtabelle. Aber ich traue uns zu, dort was zu holen.“

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