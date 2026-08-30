Wilde Verfolgungsjagd: Lenker rammte Polizeiauto

Stand unter Einfluss von Kokain

Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Am Pkw des Verdächtigen sowie am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab er laut Polizei an, unter dem Einfluss von Kokain gestanden zu sein.