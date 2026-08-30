Wilde Verfolgungsjagd: Lenker rammte Polizeiauto

24-Jähriger wollte sich in Wien einer Kontrolle entziehen, raste davon und krachte schließlich in einen Streifenwagen. Drei Polizisten wurden verletzt. Der Mann gab an, unter Kokaineinfluss zu stehen.
Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht auf Samstag in Wien-Landstraße abgespielt. Gegen 2.55 Uhr entzog sich ein 24-jähriger Autofahrer einer polizeilichen Anhaltung. Mehrere Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.
24-Jähriger rammte Streifenwagen
Im Bereich der Erdberger Lände soll der Lenker mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über eine Nebenfahrbahn gefahren sein. Dann eskalierte die Situation: Der 24-Jährige rammte mit seinem Pkw einen Streifenwagen – offenbar, um sich weiterhin der Anhaltung zu entziehen.
Als der Wagen schließlich zum Stillstand kam, brachten die Beamten den Mann unter Anwendung von Körperkraft aus dem Fahrzeug. Dabei leistete der 24-Jährige laut Polizei massiven Widerstand.
Stand unter Einfluss von Kokain
Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ihren Dienst vorzeitig beenden. Am Pkw des Verdächtigen sowie am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab er laut Polizei an, unter dem Einfluss von Kokain gestanden zu sein.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.
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