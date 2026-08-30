Ganz New York fiebert in den zwei Wochen mit

Unruhe und Trubel – die US Open unterscheiden sich klar von den europäischen Grand Slams in Paris und Wimbledon. Daran müssen sich auch die Spieler gewöhnen. Lilli Tagger traue ich zu, dass sie es rasch schafft.
Die US Open sind eine radikale Umstellung zum Tennis in Europa. Dort tickt alles etwas anders. Keiner inszeniert den Sport so wie die US-Amerikaner. Die Fans schauen Tennis auch ganz anders als anderswo, gepolt durch die Art, Football, Baseball oder Basketball zu verfolgen.
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