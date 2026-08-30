Rettet diese Frau die Jobs in der VW-Krise?

Daniela Cavallo (51) ist Deutschlands berühmteste Gewerkschafterin. Gleichzeitig sitzt sie aber auch im VW-Aufsichtsrat. Jetzt kämpft sie lautstark für die Belegschaft.
Daniela Cavallo ist die Tochter eines italienischen Gastarbeiters, geboren 1975 im deutschen Wolfsburg als Kind kalabrischer Einwanderer. Ihr Vater kam Ende der 1960er-Jahre nach Deutschland und arbeitete in der Volkswagen-Produktion. Zu Hause sprach die Familie ausschließlich Italienisch.
Heute ist Cavallo das Zugpferd der großen Arbeitnehmer-Proteste in Deutschland. Seit Wochen kämpft sie öffentlich gegen Werksschließungen und Stellenabbau. Aktuell bangen 50.000 VW-Mitarbeiter um ihre Jobs – in einem Land, das einst federführend war in der europäischen Autoindustrie.
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