KAC-Neuzugang Hudson war früher Hummerfischer

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Stürmer Jacob Hudson, der während seiner Unizeit im Sommer fünfmal pro Woche am Schiff gearbeitet hat. Den Grazer Meistertrainer kennt er von den Junioren. Und: Deshalb hat er noch nie für einen Haarschnitt gezahlt.