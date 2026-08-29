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Willkommen in Kärnten

KAC-Neuzugang Hudson war früher Hummerfischer

Eishockey
29.08.2026 21:27
Der neue KAC-Stürmer Jacob Hudson am Wörthersee und früher am Hummerkutter.
Der neue KAC-Stürmer Jacob Hudson am Wörthersee und früher am Hummerkutter.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Stürmer Jacob Hudson, der während seiner Unizeit im Sommer fünfmal pro Woche am Schiff gearbeitet hat. Den Grazer Meistertrainer kennt er von den Junioren. Und: Deshalb hat er noch nie für einen Haarschnitt gezahlt.

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Dem KAC ist da ein spannender Spieler ins Netz gegangen. Denn der neue variable Stürmer Jacob Hudson hat nicht nur am Eis viel Potenzial – er kann auch richtig anpacken. Während seiner Unizeit hat er immer nach dem Semester im Mai und im Juni auf einem Hummerkutter gearbeitet.

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