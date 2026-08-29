KAC-Neuzugang Hudson war früher Hummerfischer

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Stürmer Jacob Hudson, der während seiner Unizeit im Sommer fünfmal pro Woche am Schiff gearbeitet hat. Den Grazer Meistertrainer kennt er von den Junioren. Und: Deshalb hat er noch nie für einen Haarschnitt gezahlt.
Dem KAC ist da ein spannender Spieler ins Netz gegangen. Denn der neue variable Stürmer Jacob Hudson hat nicht nur am Eis viel Potenzial – er kann auch richtig anpacken. Während seiner Unizeit hat er immer nach dem Semester im Mai und im Juni auf einem Hummerkutter gearbeitet.
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