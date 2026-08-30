Mit Kern als Boss! Verband steht vor Neuordnung

Der Kampf um Gleichberechtigung im österreichischen Eishockey schlägt weiter hohe Wellen, könnte nun das Aus für Verbandsboss Klaus Hartmann bedeuten. Denn der Umgang im Verband ÖEHV mit dem Thema brachte das Fass zum Überlaufen, ein Team von Funktionären aus allen Bundesländern bastelt an einer Neuordnung. Mit Christian Kern an der Spitze! Der frühere Bundeskanzler ist als neuer Eishockey-Boss im Gespräch, soll gemeinsam mit dem früheren Sektionschef im Sportministerium, Philipp Trattner, den ÖEHV auf eine neue und breitere Basis stellen.