„Manche schaffen‘s mit 46 nicht mehr um den Block“

Ihre Erfolge liegen schon lange zurück, dennoch waren die Williams-Schwestern die großen Magneten in der Fan-Woche der US Open. Venus wird Sonntag auch als Attraktion auf dem Center Court zu bewundern sein, startet sogar im Einzel, während sich Serena mit dem „Sister Act“ im Doppel begnügt.
Bei keinem Grand Slam ist der Showfaktor höher als bei den US Open. Noch mehr als anderorts bemüht man sich dort, die Stars ins Rampenlicht zu holen. Zumal die eigenen. Es könnte ja ein Märchen passieren wie 1991, als der 39-jährige Jimmy Connors die Wild Card in ein Semifinale ummünzte.
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