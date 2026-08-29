Causa Asbest: ÖVP mit Anfrageflut ans Land

Welche Rolle spielt Doskozil-Anwalt Zink?

Bei Anwalt Johannes Zink geht es um seine Rolle in der Taskforce, einen möglichen Interessenkonflikt wegen seiner Funktionen im Granit-Konzern und zwei Honorarnoten einer Anwaltskanzlei über knapp 50.000 Euro. Auch die Abspaltung des Steinbruchs in Rumpersdorf ist Thema.