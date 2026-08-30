Regierung stabil, Kickl still? Nicht vorstellbar!

Denn können wir uns wirklich vorstellen, dass sich die nicht nur durch die nun abebbende Sommerhitze so erschöpfte Regierung noch mehr als drei Jahre weiterschleppt? Können wir uns vorstellen, dass das Trio Stocker/Babler/Meinl-Reisinger wie zuletzt bei den Themen Wehrpflichtverlängerung und Dürrehilfe samt Klimagesetz wochen-, wenn nicht monatelang mit enormem Kräfteverschleiß herumverhandelt, um letztlich einen Gerade-noch-Kompromiss zusammenzuschustern?