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„Krone“-Kommentar

Regierung stabil, Kickl still? Nicht vorstellbar!

Kolumnen
30.08.2026 06:00
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Der Sommer neigt sich dem Ende zu, der Wahlmonat September steht vor der Tür. Wahlmonat? Nein, nicht heuer. Erst in drei Jahren stehen die nächsten Nationalratswahlen auf dem Plan! Bis dahin könnte die türkis-rot-pinke Koalition das Land regieren. Betonung auf: „könnte“.

Denn können wir uns wirklich vorstellen, dass sich die nicht nur durch die nun abebbende Sommerhitze so erschöpfte Regierung noch mehr als drei Jahre weiterschleppt? Können wir uns vorstellen, dass das Trio Stocker/Babler/Meinl-Reisinger wie zuletzt bei den Themen Wehrpflichtverlängerung und Dürrehilfe samt Klimagesetz wochen-, wenn nicht monatelang mit enormem Kräfteverschleiß herumverhandelt, um letztlich einen Gerade-noch-Kompromiss zusammenzuschustern?

Für die FPÖ werken
Kann man sich vorstellen, dass die Blauen so still bleiben wie in den vergangenen Wochen – im Wissen, dass die Regierung ohnehin Tag für Tag weniger fürs Land als vielmehr für den künftigen noch größeren Erfolg der FPÖ werkt?

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Umfragen, die wir zuletzt in der „Krone“ veröffentlicht haben, lassen die letzten Bastionen von ÖVP und SPÖ in den Ländern wackeln. Das Wackeln erzeugt Schwingungen, die immer höhere Wellen produzieren. Und so wird zunehmend alles hinterfragt. Ins Wackeln kommen dabei Personen, Positionen und Koalitionen. Wer weiß, ob auf den heißen Sommer nicht ein noch heißerer politischer Herbst folgt.

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